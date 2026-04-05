名古屋競輪場のF1が6日、開幕する。5日は前検が行われた。S級予選11Rに登場する桜井祐太郎（26＝宮城）はG2ウィナーズカップ（防府）の2走目に落車。「擦過傷だけだったので体は大丈夫。その代わり自転車がダメになった。きっと（自転車が）ダメージを受け止めてくれたのでしょう」と振り返る。「今回は以前使っていた、同じサイズのフレームで。練習の感じも良かった」。それなら調子落ちはほぼないとみていいだろう。南関