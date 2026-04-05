お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平（46）が、5日までに更新されたYouTubeチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」に出演。新たに高級車を購入したことを明かした。長田は動画の冒頭で「6台目の車、納車でございます。今月2台目です」と報告。共演した「シソンヌ」長谷川忍は「もう変です。ペースがおかしい」と困惑していた。長田は同チャンネルで今年1月に配信された動画で、レクサスGX550 OVERTRAIL＋