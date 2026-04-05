JRAは5日、アラブ首長国連邦ドバイに遠征していたアメリカンステージ（牡4＝矢作）、ガイアフォース（牡7＝杉山晴）、パイロマンサー（牡3＝吉村）、フォーエバーヤング（牡5＝矢作）、ルガル（牡6＝杉山晴）が午前11時8分に関西空港着のフライトで帰国したと発表した。その後、輸入検疫のため午後2時25分に三木ホースランドパーク（兵庫県三木市）に入厩した。UAEダービーを制し、ケンタッキーダービー（5月2日、チャーチル