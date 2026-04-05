【イスタンブール共同】イランのタスニム通信は5日、イラン当局が米軍C130輸送機を撃墜したと報じた。米側は確認していない。米メディアは、乗員救出作戦に加わった航空機が着陸後に離陸できなくなったため爆破したと伝えた。