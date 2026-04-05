5日午後、福岡県岡垣町の産業廃棄物を処理する業者の敷地で火事があり、現在も消火活動が続いています。今のところ、ケガ人の情報は入っていません。警察と消防によりますと、5日午後2時すぎ、福岡県岡垣町糠塚で「黒煙が見える、スクラップがある場所」と目撃者から通報がありました。警察によりますと、現場は産業廃棄物を処理する業者の敷地で、プラスチックの廃材が燃えているということです。現時点でケガ人の情報はないとい