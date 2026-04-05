俳優の北村匠海（28）が5日、都内で主演するフジテレビ月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（13日スタート）の制作発表会見に出席した。福井県の水産高校の生徒が宇宙食開発に挑戦する実話を基にした物語。北村は同作が地上波連ドラ初主演で、初めて教師役を務める。北村は「役者として自分の前に立ってくれた先生たちの存在は、僕が役者を続けていく大きな理由でした」と教師役への思いを吐露。北村が過去に生徒役で出演した映