◇プロ野球 巨人-DeNA（5日、東京ドーム）巨人は大城卓三選手が代打逆転3ランホームランを放ち、試合をひっくり返しました。1点を追う7回、増田陸選手・岸田行倫選手がヒットを放ち、2アウト1、3塁のチャンスを作ります。ここで7回まで1失点と力投をみせていた井上温大投手の代打として打席に立ったのは大城選手。代わった伊勢大夢投手の3球目を捉え、ライトスタンドへの逆転3ランホームランを放ちました。大城選手にとっての今季