【モデルプレス＝2026/04/05】TOBE所属の7人組男性グループ・IMP.が、全国6都市19公演で約20万人を動員した初の全国アリーナツアー「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」を完走。あわせて、TBSにてIMP.初の地上波冠レギュラー番組「IMP.の『できません』は言いません」（初回放送4月18日／毎週土曜深夜0：28〜）が決定し、ツアー最終公演内にてサプライズ発表された。【写真】「TOBE」人気グループ、初アリツアで見せたド派手演出◆IMP