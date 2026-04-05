サッカー元日本代表で「ゴン中山」の愛称で親しまれる中山雅史さん（58）の妻で、俳優の生田智子さん（59）が2026年4月1日、自身のインスタグラムを更新。結婚30周年を迎えたことを報告した。「夫からメールで贈られて来た薔薇の絵文字。薔薇30本」生田さんは、「昨日、結婚30周年を迎えました！」といい、結婚当時のウエディングフォトとバラの絵文字が並んだメッセージのスクリーンショットを投稿した。つづけて、「夫からメール