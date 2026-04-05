◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル、良）春の古馬中距離王者を決める一戦は１５頭立てで争われ、５番人気のレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は６着。悲願のＧ１初制覇はならなかった。４コーナーでは抜群の手応えに見えたが、直線に入ってジリジリとしか伸びなかった。ルメール騎手はフェブラリーＳ、高松宮記念と今春Ｇ１で２連勝していたが、ストップし