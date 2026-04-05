◆パ・リーグ西武―楽天（５日・ベルーナドーム）３連勝中と波に乗る楽天は、ドラフト１位ルーキー右腕の藤原聡大＝花園大＝がプロ初勝利を懸けて２度目の先発。西武を相手に５回を投げ、４安打１失点と好投したが、１−１で降板し、プロ初勝利はお預けとなった。１５０キロ台の直球と切れのある鋭い変化球を武器に、レオ軍団へと向かっていった。１点リードの３回先頭では桑原に左越え同点ソロを被弾。しかし４四死球と走者