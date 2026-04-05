◆パ・リーグロッテ３―４ソフトバンク（５日・ＺＯＺＯマリン）ロッテはソフトバンクに２試合連続して逆転負けを喫して今季９試合で４勝５敗となり、今季初めて借金１となった。前カードの日本ハム戦（エスコン）から２カード連続の負け越しとなった。先発した小島は４回１／３、７１球を投げて６安打、２四死球、２奪三振、４失点で開幕から２連敗。１点リードの４回１死から山川、今宮の連続二塁打で同点とされ、なおも２