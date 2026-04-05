◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）巨人の井上温大投手がＤｅＮＡ戦で今季初先発に臨み、７回８９球を投げて３安打１失点で降板した。降板後に味方が３得点で逆転し、勝利投手の権利が舞い込んだ井上は初回、先頭・牧を見逃し三振に抑えるなど３者凡退。２回は、４番・宮崎に中前安打を浴びたが、５番・ビシエドの打球を中堅手・佐々木がダイビングキャッチ。６番・山本は遊ゴロ併殺打。グラブをパチン