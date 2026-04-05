◆パ・リーグロッテ３―４ソフトバンク（５日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンクがロッテに連勝し、２年ぶりの開幕３カード連続勝ち越しを決めた。初回２死から西川に死球を与え、盗塁で二塁に進まれた。続くポランコの内野安打で走者が生還。先制を許す立ち上がりとなった。それでも、先発のカーター・スチュワートはテンポよくボールを投じて２回、３回は無失点。４回も無死二、三塁のピンチは招いたが、最少失点で乗り切っ