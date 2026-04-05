◆パ・リーグロッテ―ソフトバンク（５日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンク・上茶谷大河投手がマウンドに上がっていた８回２死一塁で、１球の間に２度リクエストが行われる珍事が起きた。４―３の２死一塁、打席に寺地を迎えたところで一塁走者のポランコに代えて和田が代走に送られた。カウント１―１から上茶谷がけん制を投じると、セーフの判定が下ったが小久保監督がリクエストを要求。判定は変わらずセーフのままとなった