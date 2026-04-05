◇MLB ドジャース10-5ナショナルズ(日本時間5日、ナショナルズ・パーク)ドジャース主軸のムーキー・ベッツ選手にアクシデントが襲いました。日本時間5日のナショナルズ戦に「3番・ショート」でスタメン出場したベッツ選手は、初回1アウト1塁で迎えた第一打席に四球で出塁します。すると、4番フリーマン選手が2点タイムリーとなる2塁打を放ち、一塁走者のベッツ選手も本塁へ生還しました。しかし、この走塁の際に右下腰部を痛めたそ