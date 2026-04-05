元TOKIOの松岡昌宏（49）が5日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。実は髪型で「めちゃめちゃ憧れている」タレントを告白した。58歳で「昔から白髪が多くて最近は白髪が9割」だというリスなーのメッセージに、松岡は「これはないものねだりなんでしょうね、うらやましいです。僕、白髪にめちゃめちゃ憧れているんで。かっこいいじゃん、白髪の方々って」と明かした。「だから、『ひるおび』見ている