「広島−阪神」（５日、マツダスタジアム）阪神の先発・高橋遥人投手は６回５安打１失点。８４球の力投だったが、広島・栗林の前に打線の援護がなく、勝ち投手の権利を手にすることはできなかった。初回、立ち上がりを攻められた。先頭の大盛を中前打で出塁させると、中村は犠打で二進。小園は三振に斬ったが、佐々木に中前適時打を浴び、先制点を献上した。その後、二回は三者凡退と立て直した。五回まではピンチを背負い