元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が3日に公式X（旧ツイッター）を更新し、新番組への“不安”を吐露した。「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」がTOKYO FMほか全国38局ネットで5日から放送スタート。番組の公式Xでは「放送ギリギリのトーク炸裂？ぜひチェックしてください」と告知していた。鈴木氏は「嫌だなーこれが放送されるの（笑）絶対問題になるよ、、、」と吐露。古市氏がXで「日曜日夜から、鈴木おさむ