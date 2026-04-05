第72回「全日本チンドンコンクール」で初優勝した「ちんどん通信社囃子家」＝5日午後、富山市全国のちんどん屋が一堂に会して技とアイデアを競う第72回「全日本チンドンコンクール」の本戦が5日、富山市で開かれ、大阪府の「ちんどん通信社囃子家」が初優勝を果たした。大会には28チームが参加し、8チームが本戦に進出。勝ち抜いた4チームによる決勝では、7月に富山市で開催されるプロ野球のオールスターゲームをテーマに