俳優の蒔田彩珠（23）が5日に、自身のインスタグラムを更新。愛車でツーリングを楽しむ様子を公開した。【動画「思っていたイメージかわった」愛車“ドラッグスター”でのツーリングの様子を披露した蒔田彩珠2023年4月に投稿で「免許合宿行った！」と明かし、免許取得を報告していた蒔田。それからインスタではたびたび、愛車のヤマハ「ドラッグスター250」でツーリングを楽しむ様子を披露している。今回の投稿では、「キャ