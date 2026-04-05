俳優の北村匠海が５日、都内で、フジテレビ系主演ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（１３日スタート。月曜、後９・００）の制作発表会見に出席した。俳優の神木隆之介と初共演を果たし、子役時代から憧れていた存在だと明かした。教師と高校生が世代を超え、宇宙食開発という大きな夢に挑戦した実話をもとに描くオリジナルストーリー。北村は若狭水産高校の新人教師・朝野、神木はＪＡＸＡの宇宙日本食開発担当・木島を演じる。子