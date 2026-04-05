B1茨城ロボッツは4月5日、中村功平が4月1日に開催された「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」第28節のレバンガ北海道戦で負傷し、右膝外側半月板損傷で全治4から5ヶ月と診断されたことを発表した。 山口県出身で現在29歳の中村は、182センチ79キロのポイントガード兼シューティングガード。県立豊浦高校から中央大学へと進学し、2018－19シーズンに滋賀レイクスタӦ