ワールドカップ対戦国の選手が、日本を警戒している。６月に開幕する北中米ワールドカップで日本代表はオランダ、チュニジア、スウェーデンと同じグループFに入った。英メディア『Daily mail』によると、セルティックで前田大然や旗手怜央と同僚であるチュニジア代表FWセバスチャン・トゥクネイがGSで戦う森保ジャパンについて、こう言及した。 「日本戦は素晴らしいものになるだろう。彼らは本当に強い。本大会で良い