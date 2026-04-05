2026年4月3日、韓国・朝鮮ビズによると、韓国放送公社（KBS）が有人宇宙船「オリオン」打ち上げの生中継中に不適切な字幕が表示された問題について謝罪した。「オリオン」は韓国時間2日、月探査プロジェクト「アルテミス計画」の一環として、米フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられた。KBSはその様子をYouTubeでリアルタイム配信していたが、交信音声「Roger（受信確認）, roll（ロール）, pitch（調整）」が自動翻訳