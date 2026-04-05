◇MLB ホワイトソックス 6-3 ブルージェイズ(日本時間5日、レート・フィールド)ホワイトソックス・村上宗隆選手が今季4号ホームランを含む3打点の活躍。さらに守備でもチームを助ける好判断で勝利に貢献しました。本拠地初ホームラン&日米通算250号のメモリアルな一発を放った村上選手ですが、野球IQの高さを見せたのが2点リードの7回の守備でした。1アウト満塁のピンチで打球はライトへの犠牲フライに。ここでライトからのバ