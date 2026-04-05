やはり強かった。3冠初戦となる菊水賞（ダート1700メートル）が2日に行われ、単勝1・3倍の断然人気に支持されたゴッドフェンサー（牡3＝盛本、父ルヴァンスレーヴ）が1冠目を手にした。2番人気のリーガルタイム（牡3＝柏原、父ベストウォーリア）が逃げる展開。ゴッドフェンサーは終始その後ろでレースを進め、2周目4コーナーの手前で鞍上の吉村智洋がゴーサイン。最終直線に入る前にはミルトイブニング（牡3＝保利平、父タイ