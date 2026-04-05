東京都内で開かれた国民民主党の党大会＝5日午後国民民主党は5日、東京都内で党大会を開いた。来春の統一地方選の後までに、現状で約340人の地方議員を700人に倍増させることを「党全体の必達目標」と掲げた2026年度の活動方針を決定した。玉木雄一郎代表は「地方に根を張る議員がいてこそ、国民の思いをくみ取り、地に足の着いた党勢拡大ができる」と述べた。国民は2月の衆院選までは、少数与党に接近して「年収の壁」引き上