蜂蜜から造る「ミード」。世界最古の酒ともいわれながら、醸造家が少なく認知度も低い酒を造り続けてきた滋賀県野洲市永原の「アンテロープ」（谷沢優気代表）が、世界最大級の品評会で最高位の「グランドチャンピオン・プロ」に輝いた。公式の受賞記録によると、日本の醸造所が同賞を受賞したのは初めてという。（河村真司）今年２月、ポーランドで開かれた「ミード・マッドネス・カップ」で、谷沢さんが出品した「Ａｕｒｅａ