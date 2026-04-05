「西武−楽天」（５日、ベルーナドーム）楽天はドラフト１位の藤原（花園大）が先発。５回９４球を投げて４安打１失点の好投も、初勝利はお預けとなった。初回、二回と走者を得点圏に進められながら無失点でしのいだ。１点リードの三回、先頭の桑原に左越え同点ソロを被弾。四、五回は無安打に抑えた。プロ初登板となった３月２９日のオリックス戦（京セラ）では３回８安打４失点で敗戦投手となっていた。この日は修正した