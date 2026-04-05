5日、国民民主党の党大会が開催された。【映像】「今年度の活動方針の核心3つ」を述べる玉木代表挨拶に立った玉木代表は「まず最初に率直に申し上げなければいけない現実があります。今年の2月の衆議院議員総選挙で私たちは28議席という議席を頂きましたがなんとか現有を維持する、ふんばった結果だと言わざるをえません。選挙前の議席を上回りましたけれども、104名の候補者を擁立いたしましたが多数の候補者が涙をのんだこと