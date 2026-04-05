韓国ボーイズグループCORTIS（コルティス）が発表する予定の2枚目ミニアルバム「GREENGREEN」が、先行予約だけでミリオンセラーを達成した。韓国メディアのスポTVニュースは4日「ミリオンセラーに青信号…先行予約が122万件突破」のタイトルで「圧倒的な先行予約数を記録し、本格的に熱気を高めた」と報じた。同メディアはまた「レコード流通会社YGプラスとユニバーサル・レコードによると、コルティスの『GREENGREEN』は、2日現在