YouTubeチャンネル『にゃんだら家。』に投稿されたのは、空腹に耐えきれず投稿主さんにご飯をおねだりする子猫の様子。「こんな可愛いおねだりたまりせんね」「可愛い連発です」「美味しそうに食べるね」と絶賛の声が寄せられました。 【動画：お腹がペコペコな保護子猫→必死に鳴いておねだりして…悶絶必至の『可愛い行動』】 可愛いおねだり 子猫のつくしちゃんは、乳飲み子の頃に屋根に一人でいたところを保護されました。