猫が疲れているサイン5選 猫の疲れは、言葉ではなく行動の変化として表れやすいものです。元気がないように見えても、単なる眠気なのか、それとも体調不良の前触れなのかは見分けが難しいですよね。 だからこそ、普段の様子を知ったうえで「何がいつもと違うのか」を丁寧に見ることが大切です。ここでは、疲労を感じているときに見られやすい代表的なサインを5つ紹介します。 1.いつもより寝る時間が増える・起きてこな