ニュアンスのある色味がおしゃれ見えする「カーキ」。トレンドカラーとして注目されている今シーズンも、ぜひ取り入れたいカラーです。今年らしく着こなすなら、ミリタリーな雰囲気を残しつつ、都会的で洗練された印象を与えるデザインを選ぶのがおすすめです。今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、サッと羽織ってサマ見えする「春アウター」をご紹介します。シャツとジャケッ