女優キャリー・マリガン（40）が、ウィンザー城にてチャールズ国王からCBE勲章（大英帝国勲章第3級）を授与された。「華麗なるギャツビー」（2013年）で知られるキャリーは、映画「17歳の肖像」(2010年)、「プロミシング・ヤング・ウーマン」(2021年)、「マエストロ: その音楽と愛と」(2023年)で過去には3度、米アカデミー賞にノミネートされたこともある。3月31日に行われた叙