ⒸKAMATAMARESANUKI サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-A第9節、2連勝中のJ3カマタマーレ讃岐は5日、GIKENスタジアムで土讃戦ダービーに臨みました。 カマタマーレは前半、淺田がドリブルシュートを放ちますが外れます。さらにロングスローから牧山と石倉が頭でゴールを狙いますが、相手キーパーに止められます。 逆に後半30分