◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」インタビューをしていると、たまに使うことのある質問がある。「当時の自分に、今の自分が声をかけてあげられるとしたらどんなことを言いますか？」この場合の「当時」はケース・バイ・ケースで、アイドルが人気絶頂で多忙を極めていた時期であったり、私生活の問題で自粛することになった時期などさまざま。いたわりの言葉、後悔の念など感情に寄った回答が出てくるので、記事が書きやす