Ｊ１千葉は５日、千葉市内で練習を公開した。百年構想リーグ前半戦を折り返してここまで全試合で先発出場し、チーム最多の６７０分プレーしている前貴之は前半戦を総括し「徐々にＪ１でやっていくためのスピード感は慣れつつあるし、自信もついてきてる。そこが今は充実している」と実感をにじませた。加入２年目の今季は先発出場を続けていることでチーム戦術への適応に手応えを示す。「チームのやり方プラス自分の持ってい