◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル、良）春の古馬中距離王者を決める一戦は１５頭立てで争われ、２番人気のダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は３着。直線で内から追い上げたが、国内外Ｇ１・３勝目を挙げることはできなかった。２４年の日本ダービーを制した同馬は、昨年、ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１を制覇。その後は英国のインターナショナルＳ（５着）