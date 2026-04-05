7人組グループ・IMP.（佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我）の地上波初冠番組『IMP.の「できません」は言いません』（TBS系／18日スタート、毎週土曜深0：28〜）が放送されることが5日、発表された。【写真多数】カッコイイ…！圧巻のステージを披露したIMP.同番組の開始は、きょう5日に行われたIMP.の全国ツアー『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』の最終公演で、番組がはじまることをメンバーに