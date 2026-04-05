5人組グルーバルグループ・LE SSERAFIMのKAZUHA（カズハ／22）が5日、東京・原宿のヨドバシJ6ビルで行われた『VIDIVICI』（ヴィディビーチ）日本ローンチメディア発表会に参加した。【動画】圧倒的スタイル…美脚全開の衣装で登場したLE SSERAFIM・KAZUHA黒のミニ丈ワンピースで登場。「私はメイクの目的が自分自身をさらに美しく見せることだと思っているんです。“スキンコアビューティー”は、その人が持っている本来の肌を