◇セ・リーグ阪神―広島（2026年4月5日マツダスタジアム）阪神・高橋遥人投手（30）が広島に先発し6回5安打1失点で降板した。高橋は初回、2死二塁から佐々木に148キロの直球を中前に運ばれて先制点を献上。その後は追加点を与えず快調にアウトを重ねた。ただ、それ以上の快投を見せたのは広島・栗林。好調の阪神打線を相手に5回まで1安打無失点と圧倒。両投手ともに四球はゼロと球数を要することなく5回を投げ切り、プ