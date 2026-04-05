「AKB48春コンサート2026『私たちだけじゃだめですか？』Part2：Kokokara」が5日、東京・代々木第一体育館で行われた。タイトル公開時点から大きな反響があった同公演。グループ20周年の昨年にはかつてカリスマ的存在だったOGと共演し、多くのステージやメディアへの出演を果たした。得た経験を胸に21年目、現役メンバーだけで「ここから」未来へと新たな1歩を踏み出す意気込みを込めた。昨年12月の20周年武道館コンサート最終日