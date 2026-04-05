＜カンサイコレクション2026S／S＞◇5日◇京セラドーム大阪大阪府の吉村洋文知事（50）が3開催連続で出演した。昨年は2025大阪・関西万博のアピールに努めたが、今回は11月に大阪で開催する「全国豊かな海づくり大会」のアピールのため出演。はっぴの上に青のマントを羽織り、「海の中から出てくるイメージ」でランウェーを闊歩（かっぽ）し、「すごい盛り上がり、パワー。関西が盛り上がれば」と語った。イベント後は「毎回毎回