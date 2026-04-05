演歌歌手の川野夏美（45）が5日、都内で、「スニーカーライブin東京」を行った。同ライブは、これまで“チャレンジライブ”として開催してきたものを改名。今回が初開催となった。改名の経緯を「勝手にハトとか出さなければいけないのかなと思ってしまった」と笑い、「歌手なので歌でチャレンジしたいと思って、ちょっと趣を変えてみた」とした。また、「コンサートではドレスにヒールだけど、普段はスニーカーなんです」とし、「