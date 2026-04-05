◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル、良）春の古馬中距離王者を決める一戦は１５頭立てで争われ、３番人気のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は敢然とハナへ。良とはいえ前日の雨の影響が残るなか１０００メートル通過は５８秒１。それでも、直線に入っても脚色は衰えず、粘りに粘ったがゴール前で差されて２着に敗れた。昨年の宝塚記念に続くＧ１・２勝目はあと