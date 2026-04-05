◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）巨人の浦田俊輔内野手が安打と好走塁で存在感を発揮した。２戦連続「１番・二塁」で先発出場。６回先頭の第３打席で先発・石田裕の１４６キロ直球を引っ張り、右前安打をマーク。続くキャベッジは右飛に倒れたが、３番・泉口の右前安打で快足を飛ばして三塁に到達した。得点にはつながらなかったがチームを勢いづけた。浦田は開幕戦から４戦連続「８番・二塁」で出