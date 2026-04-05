元日向坂４６の佐々木美玲が、５日までに自身のＳＮＳを更新。日向坂４６を卒業して１年たったことを報告した。インスタグラムに「日向坂４６を卒業して今日でちょうど一年経ちます。卒業してから何度も日向坂４６での日々を思い出すくらい、大切な思い出をたくさん頂きました日向坂４６になれて良かったです。そしてそんな私を見つけてくれてありがとう。」とつづり日向坂時代のライブの写真を公開した。最後に「これからも