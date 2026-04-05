◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（５日・エスコン）日本ハムの有原航平投手（３３）が先発し、７回４安打２失点で降板した。２四球、２奪三振、１０８球だった。古巣復帰後初登板だった前回登板の３月２９日ソフトバンク戦は６回７失点で敗戦投手になっていたが、今回は修正し、試合をつくった。７回に万波が勝ち越し３ランを放ち勝利投手の権利を持って降板した。今季２度目の先発。０―０の３回、先頭の杉沢に一塁ベース